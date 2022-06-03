Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Україна – Данія. Пряма трансляція
18:55
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 81кг. Пряма трансляція

WBC схвалила бій за участю Каллума Сміта за право зустрінеться з переможцем поєдинку Артур Бетербієв – Джо Сміт

Суперником для британця в елімінаторі стане володар титулу EBU<br> <br>
Бокс Професійний бокс
18:18
WBC схвалила бій за участю Каллума Сміта за право зустрінеться з переможцем поєдинку Артур Бетербієв – Джо Сміт
Каллум Сміт / Фото - wbaboxing
WBC санкціонувала елімінатор в напівважкому дивізіоні між британцем Каллумом Смітом (28-1, 20 КО) і французом Матьє Бодерліком (21-1, 12 КО). Про це повідомив промоутер Едді Хирн в ефірі SecondsOut.

Переможець даного протистояння отримає право провести бій проти тріумфатора поєдинку Артур Бетербієв – Джо Сміт, який відбудеться 18 червня.

Для Сміта це буде другий вихід в рингу в напівважкому дивізіоні. У попередньому поєдинку він переміг Леніна Кастільо, якого нокаутував у другому раунді.

Відзначимо, що Бодерлік володіє титулом EBU в напівважкому дивізіоні.

Раніше повідомлялося, що Каллум повернеться в ринг на івенті, де відбудеться реванш між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Каллум Сміт Артур Бетербієв Джо Сміт

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Каллум Сміт повернеться на ринг в андеркарті реваншу Усик – Джошуа
Каллум Сміт повернеться на ринг в андеркарті реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
01 червня 12:59
Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт
Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт
Бокс Професійний бокс
31 травня 08:45
Бетербієв: «Необхідно організувати бій з Біволом»
Бетербієв: «Необхідно організувати бій з Біволом»
Бокс Професійний бокс
13 травня 14:30
Офіційно. Джо Сміт проведе бій с Бетербієвим
Офіційно. Джо Сміт проведе бій с Бетербієвим
Бокс Професійний бокс
04 травня 22:58

Новини: Бокс

WBC схвалила бій за участю Каллума Сміта за право зустрінеться з переможцем поєдинку Артур Бетербієв – Джо Сміт
WBC схвалила бій за участю Каллума Сміта за право зустрінеться з переможцем поєдинку Артур Бетербієв – Джо Сміт
Професійний бокс
18:18
Віталій Кличко: «100 днів варварської війни росії на знищення України і українців, 100 – як один довгий, важкий день»
Віталій Кличко: «100 днів варварської війни росії на знищення України і українців, 100 – як один довгий, важкий день»
Професійний бокс
17:24
Арум: «Я б хотів, щоб Ломаченко побився з абсолютним чемпіоном»
Арум: «Я б хотів, щоб Ломаченко побився з абсолютним чемпіоном»
Професійний бокс
14:32
Промоутер Джошуа розповів, яка роль нового тренера Ентоні напередодні реваншу з Усиком
Промоутер Джошуа розповів, яка роль нового тренера Ентоні напередодні реваншу з Усиком
Професійний бокс
11:51
Промоутер Ф’юрі назвав варіант, при якому Тайсон повернеться в ринг
Промоутер Ф’юрі назвав варіант, при якому Тайсон повернеться в ринг
Професійний бокс
09:42
Не найкращі новини для Ломаченка. Бій за «абсолюта» Камбосос – Хейні передбачає реванш
Не найкращі новини для Ломаченка. Бій за «абсолюта» Камбосос – Хейні передбачає реванш
Професійний бокс
08:36
Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
Професійний бокс
02 червня 22:38
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою
Професійний бокс
02 червня 19:42
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Професійний бокс
02 червня 16:46
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Всі новини