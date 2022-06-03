Каллум Сміт повернеться на ринг в андеркарті реваншу Усик – Джошуа
WBC схвалила бій за участю Каллума Сміта за право зустрінеться з переможцем поєдинку Артур Бетербієв – Джо Сміт
Суперником для британця в елімінаторі стане володар титулу EBU<br> <br>
18:18
Каллум Сміт / Фото - wbaboxingWBC санкціонувала елімінатор в напівважкому дивізіоні між британцем Каллумом Смітом (28-1, 20 КО) і французом Матьє Бодерліком (21-1, 12 КО). Про це повідомив промоутер Едді Хирн в ефірі SecondsOut.
Переможець даного протистояння отримає право провести бій проти тріумфатора поєдинку Артур Бетербієв – Джо Сміт, який відбудеться 18 червня.
Для Сміта це буде другий вихід в рингу в напівважкому дивізіоні. У попередньому поєдинку він переміг Леніна Кастільо, якого нокаутував у другому раунді.
Відзначимо, що Бодерлік володіє титулом EBU в напівважкому дивізіоні.
Раніше повідомлялося, що Каллум повернеться в ринг на івенті, де відбудеться реванш між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
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