Олег Гончар

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг боксерів у другій середній вазі (до 76,2 кг) станом на липень 2025 року. Чемпіоном дивізіону залишається Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО), який також є абсолютним чемпіоном, володіючи поясами WBA, WBC, WBO та IBF.

На першій позиції рейтингу WBO опинився Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), чинний чемпіон WBA у першій середній вазі.

Кроуфорд, який раніше був абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях, відмовився від титулу тимчасового чемпіона WBO у першій середній вазі, щоб стати головним претендентом у дивізіоні Альвареса.

Бій між Альваресом і Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Allegiant Stadium, Лас-Вегас, США, і стане головною подією шоу Riyadh Season.

Рейтинг WBO у другій середній вазі:

Чемпіон — Сауль Альварес

1. Теренс Кроуфорд

2. Хамза Шіраз

3. Дієго Пачеко

4. Хайме Мунгія

5. Якоб Банк

6. Алем Бегіч

7. Саймон Жахенгубер

8. Полінус Нджолоніму

9. Каллум Сімпсон

10. Кевін Лі Саджо

Як повідомлялося, Усик – перший після легендарного Алі дворазовий абсолютний чемпіон хевівейту.