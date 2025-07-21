Володимир Кириченко

19 липня, на стадіоні Вемблі в Лондоні відбувся реванш між українським чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді і став абсолютним чемпіоном світу.

В хевівейті він зробив це вдруге, вперше він обʼєднав основні титули в 2024 році, здолавши Тайсона Фʼюрі у першому бою.

Олександр – перший з часів Мохаммеда Алі дворазовий абсолютний чемпіон в хевівейті. Алі мав статус абсолюта тричі – в 1964, 1967 і 1978 роках. В той час для звання достатньо було обʼєднати титули WBA та WBC, зараз до них потрібно додати ще пояси IBF та WBO.

Сумарно для Усика це третє абсолютне чемпіонство – він перший боксер в епоху чотирьох поясів, якому вдалося досягти такого статусу тричі. Двічі це робили Наоя Іноуе та Теренс Кроуфорд (в різних вагових категоріях), а також Сауль Альварес (двічі в одній категорії).

Усик нестримний: хто може зупинити абсолютного чемпіона?