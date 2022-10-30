Ломаченко: «Я буду обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Хейні»
WBO організовує бій за вакантний титул в напівлегкій вазі
Бої запланований на 4 лютого
30 жовтня 21:30
Чинний володар титулу мексиканець Емануель Наваррете (36-1, 30 KO) підніметься в наступний дивізіон, щоб битися за пояс WBO, залишений американцем Шакуром Стівенсоном. Очікується, що суперником Наваррете стане співвітчизник Оскар Вальдес.
За залишений Наваррете пояс битимуться кубинець Робейсі Рамірес (11-1, 7 KO) і колишній чемпіон світу у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) ганець Айзек Догбо (24-2, 15 KO).
Раніше ми повідомляли, з ким Джошуа планує провести наступний бій.
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