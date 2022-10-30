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WBO організовує бій за вакантний титул в напівлегкій вазі

Бої запланований на 4 лютого
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 21:30
WBO організовує бій за вакантний титул в напівлегкій вазі
Всесвітня боксерська організація (WBO) проведе поєдинок за вакантний титул в напівлегкій вазі (до 57,2 кг), повідомляє видання The Ring.

Чинний володар титулу мексиканець Емануель Наваррете (36-1, 30 KO) підніметься в наступний дивізіон, щоб битися за пояс WBO, залишений американцем Шакуром Стівенсоном. Очікується, що суперником Наваррете стане співвітчизник Оскар Вальдес.

За залишений Наваррете пояс битимуться кубинець Робейсі Рамірес (11-1, 7 KO) і колишній чемпіон світу у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) ганець Айзек Догбо (24-2, 15 KO). 

Раніше ми повідомляли, з ким Джошуа планує провести наступний бій.
Денис Сєдашов
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WBO

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