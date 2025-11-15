Олег Гончар

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про призначення промоутерських торгів щодо обов'язкового бою за титул тимчасового чемпіона у напівважкій вазі між Каллумом Смітом (31-2, 22 КО) та Давідом Моррелем (12-1, 9 КО), повідомляє The Ring.

Команди боксерів мали час до 14 листопада для укладення угоди, але не змогли домовитися.

Бій замовлено ще 21 липня.

Сміт здобув пояс у лютому, перемігши одностайним рішенням Джошуа Буатсі в Ріяді. 35-річний британець сподівався на титул проти Бівола, але тепер проведе поєдинок з Моррелем.

Давід у липні здолав роздільним рішенням Імама Хатаєва у Нью-Йорку, виживши після нокдауну.

Переможець стане претендентом для Бівола, який готується до повернення в січні.