Володимир Кириченко

Вадим Корнілов, менеджер колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу у напівважкому дивізіоні Дмитра Бівола (24-1, 12 КО), для World Boxing News назвав бажаних суперників для свого підопічного в наступного бою, зазначивши, що вони не обговорюють ідею організації розминочного поєдинку.

«Ми відкриті до того, щоб провести наступного року бій із Бенавідесом чи Бетербієвим. Поєдинок розминки [для Дмитра] не обговорюється. Ми можемо почати говорити про нього, якщо відновлення Дмитра піде не за планом. Я чув, що вже є плани, щоб переможці майбутніх боїв [у напівважкій вазі] зустрілися один з одним. І, можливо, переможець проведе поєдинок із Дмитром. І, як на мене, це дуже вірне рішення з погляду стратегії. Оскільки це приверне увагу фанатів до всіх боїв».

Нагадаємо, що в першому бою перемогу рішенням більшості суддів здобув Бетербієв, а в реванші аналогічним чином переміг Бівол.

Раніше повідомлялося, що Бівол та Бетербієв підписали попередній контракт на трилогію.