Шакур Стівенсон назвав дату дебюту в Zuffa Boxing
Американець розраховує вийти у ринг у жовтні
близько 2 годин томуПідписатися в
Непереможений чемпіон світу за версіями WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) розповів, коли планує провести свій перший поєдинок у межах проєкту Zuffa Boxing. Слова наводить портал Bad Left Hook.
Думаю, приблизно в жовтні… Вони хочуть, щоб я бився з Девіном. І якщо це так, то я не проти… Ми говорили про поєдинок у ліміті 65 кг. Я не скажу, що підписав [конкретний контракт на бій з Хейні], але точно дав усну згоду на бій у жовтні і сказав їм, що готовий.
Офіційно: Шакур підписав контракт з компанією президента UFC.