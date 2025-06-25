«Я б переміг Канело». Джейк Пол зробив чергову гучну заяву
Одіозний американець впевнений, що Альварес вже не перебуває на піку форми
близько 1 години тому
Американський блогер і боксер Джейк Пол упевнений, що зараз здатен перемогти одного з найвідоміших чемпіонів сучасності — мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO), який володіє титулом у другій середній вазі. Слова наводить SecondsOut.
За вісім раундів по дві хвилини я наніс Тайсону більше ударів, ніж він — за 12. Без сумнівів: я б переміг Канело. Я давно це говорю. Сауль уже не на піку форми.
Окрім цього, блогер прокоментував майбутній бій Канело проти Теренса Кроуфорда:
Обидва — хороші бійці, але цей поєдинок більше про хайп. Їхні останні бої були дуже нудними. Швидше за все, вони просто танцюватимуть увесь бій.
Джейк Пол витратив $30 мільйонів за бій з Тайсоном на здійснення дитячої мрії.
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