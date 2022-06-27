«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем

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Чемпіон світу у крузервейті Майріс Бріедіс (28-1, 20 KO) заявив, що має ідеї, як перемогти чемпіона WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO):



Я сподіваюся, що у нас з Усиком буде реванш, тому не називаю ключів до перемоги над ним. Я маю нові секрети для нього. Мабуть, я розповім про них Ентоні Джошуа. Подивимося після 2 липня. У мене є суперник, тому я маю випробувати свої нові фішки, перш ніж щось рекомендувати.