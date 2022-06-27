Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
І готовий допомогти Джошуа
12:59
Фото: BBC
Чемпіон світу у крузервейті Майріс Бріедіс (28-1, 20 KO) заявив, що має ідеї, як перемогти чемпіона WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO):
Джошуа потрібно змінити свою психологію. На цей раз він почав підготовку до бою набагато раніше. Джошуа тренується, і це найголовніше, тому що минулого разу Усик готувався вісім місяців, а AJ – два чи три, не дуже багато.
Я сподіваюся, що у нас з Усиком буде реванш, тому не називаю ключів до перемоги над ним. Я маю нові секрети для нього. Мабуть, я розповім про них Ентоні Джошуа. Подивимося після 2 липня. У мене є суперник, тому я маю випробувати свої нові фішки, перш ніж щось рекомендувати.
Нагадаємо, що реванш Усика з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) запланований на 20 серпня.