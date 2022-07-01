«Я молився Господу, аби не змушував мене стріляти в іншу людину». Та в разі небезпеки родини Усик був готовий вбивати рашистів

Олександр залишив тероборону та покинув Україну заради реваншу з Джошуа

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Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) заявив, що був готовий вбивати окупантів, якщо небезпека буде загрожувати його близьким. Українця цитує The Guardian:



Я боявся кожного дня, коли був у теробороні. Я молився та просив: «Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати мене вбити. Не дай нікому стріляти в мене. І не змушуй мене стрілять в іншу людину». Та якби я відчув небезпеку, загрозу для мого життя чи моїх рідних, то вбив би російського солдата.

Усик тепер називає Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) не інакше як український солдат.