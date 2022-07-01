Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:20
Честь дракона. Художній фільм
18:15
Пресконференція до бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа. Велика Британія

«Я молився Господу, аби не змушував мене стріляти в іншу людину». Та в разі небезпеки родини Усик був готовий вбивати рашистів

Олександр залишив тероборону та покинув Україну заради реваншу з Джошуа
Бокс Професійний бокс
14:59
«Я молився Господу, аби не змушував мене стріляти в іншу людину». Та в разі небезпеки родини Усик був готовий вбивати рашистів
Фото: Instagram

Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) заявив, що був готовий вбивати окупантів, якщо небезпека буде загрожувати його близьким. Українця цитує The Guardian:

Я боявся кожного дня, коли був у теробороні. Я молився та просив: «Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати мене вбити. Не дай нікому стріляти в мене. І не змушуй мене стрілять в іншу людину». Та якби я відчув небезпеку, загрозу для мого життя чи моїх рідних, то вбив би російського солдата.

Усик тепер називає Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) не інакше як український солдат.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Харлан звернулася до рашистів після обстрілу Одещини: «Коли ж ви всі подохнете!»
Харлан звернулася до рашистів після обстрілу Одещини: «Коли ж ви всі подохнете!»
Фехтування
14:26
«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
Бокс Професійний бокс
12:04
Усик розповів, що російські військові робили в його будинку
Усик розповів, що російські військові робили в його будинку
Бокс Професійний бокс
11:14
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Бокс Професійний бокс
10:41
1
Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Бокс Професійний бокс
09:28
Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Бокс Професійний бокс
07:41

Новини: Бокс

«Я молився Господу, аби не змушував мене стріляти в іншу людину». Та в разі небезпеки родини Усик був готовий вбивати рашистів
«Я молився Господу, аби не змушував мене стріляти в іншу людину». Та в разі небезпеки родини Усик був готовий вбивати рашистів
Професійний бокс
14:59
Поєдинок Бріедіса проти Опетаї не покажуть в Латвії. Вся справа в позиції боксера з приводу війни в Україні
Поєдинок Бріедіса проти Опетаї не покажуть в Латвії. Вся справа в позиції боксера з приводу війни в Україні
Професійний бокс
14:55
Боксу не буде? Логан Пол підписав угоду з реслінг-промоушеном WWE
Боксу не буде? Логан Пол підписав угоду з реслінг-промоушеном WWE
Професійний бокс
14:24
«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
Професійний бокс
12:04
Усик розповів, що російські військові робили в його будинку
Усик розповів, що російські військові робили в його будинку
Професійний бокс
11:14
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Професійний бокс
10:41
Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Професійний бокс
09:28
Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Професійний бокс
07:41
«Цей бій для моєї країни». Усик розповів, які повідомлення отримує від українських воїнів
«Цей бій для моєї країни». Усик розповів, які повідомлення отримує від українських воїнів
Професійний бокс
30 червня 23:01
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини