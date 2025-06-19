«Я не можу сказати, що він занадто старий». Кроуфорд захистив Пакьяо від критики
Американець вважає, що Менні не заслуговує на упереджене ставлення через свій вік
близько 3 годин тому
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній та напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокоментував повернення на ринг 46-річного філіппінського боксера Менні Пакьяо. Американець відмовився робити висновки щодо віку легендарного спортсмена. Слова наводить SecondsOut.
Я не можу сказати, чи занадто він старий. Якщо Менні вийде в ринг і виграє, всі почнуть говорити зовсім інакше. Я не ставлю жодних обмежень для такого видатного бійця, як Пакьяо.
Нагадаємо, наступним суперником Пакьяо стане володар титулу WBC у напівсередній вазі — американець Маріо Барріос. Їхній поєдинок запланований на 20 липня.
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