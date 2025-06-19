Екстренер Дюбуа оцінив шанси Кроуфорда у поєдинку з Канело
Макгіган вважає, що Теренс має шанс
40 хвилин тому
Британський тренер Шейн Макгіган поділився очікуваннями від поєдинку Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO). Слова наставника наводить vringe.com:
Насправді, я вважаю, Кроуфорд має пристойний шанс. Має величезний досвід за плечима. Він боксував ще 61,2 кг. Канело боксував у 66,7 кг, тож між ними точно різниця у два дивізіони. Мені здається, Кроуфорд вищий за нього, і він виглядає на даний момент дуже важким. Я бачив деякі фотографії Кроуфорда, і він виглядає досить повним, вгодованим. Мені здається, йому потрібно знайти правильну вагу, тому що не думаю, що надмірна вага допоможе. Йому слід провести цей бій на класі. Він точно має величезний багаж майстерності, він може тримати удар, він дуже точний. Має хороший шанс. Якщо подивіться на Канело, він віддає раунди. Канело віддавав раунди ковальову, навіть Аміру Хану, який був за природою швидше за нього. Потрібно виборювати кожен раунд. Я думаю, якщо Кроуфорд боротиметься за кожен раунд і набере достатньо переможних відрізків на початку поєдинку, то має хороший шанс. Не впевнений, що він зможе виграти бій, але має точно шанс.