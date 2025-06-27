Денис Сєдашов

Американський блогер і боксер Джейк Пол заявив, що планує «відправити на пенсію» Хуліо Сесара Чавеса-молодшого після їхнього бою. Проте 39-річний мексиканець, син легендарного чемпіона, не вважає, що його майбутнє в спорті під загрозою. Цитує The Sun.

Чавес-молодший, відповідаючи через перекладача, прокоментував свої попередні слова про можливе завершення кар’єри:

Ні, я просто так сказав — для ефекту. Я точно не програю і точно не завершую кар'єру. Продовжуватиму битися, як і раніше, а Джейк нехай займається своєю справою. Хуліо Сесар Чавес-молодший

Втім, Джейк Пол має іншу думку — він запевнив, що опустить суперника настільки низько, що той вже не зможе повернутися у великий бокс.

WBA та WBC планують внести скандального ютубера до рейтингів організацій.