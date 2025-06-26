Володимир Кириченко

Популярний американський відеоблогер та боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) поділився очікуваннями від поєдинку з ексчемпіоном світу мексиканцем Хуліо Сесаром Чавесом-молодшим (54-6-1, 34 КО).

Цитує Пола The Sun.

«Моя мета – стати чемпіоном світу, і WBA та WBC планують внести мене до рейтингів залежно від мого виступу. Як тільки я потраплю до рейтингу, зможу боротися за титул. Він – серйозний суперник, колишній чемпіон світу. Це чудовий тест – десять раундів, щоб підготуватися до того, що зрештою стане чемпіонським поєдинком».

Згідно з правилами WBC, претендент має входити до топ-15 рейтингу, щоб розглядатися як кандидат на бій за титул. Чемпіонський пояс у важкій дивізіоні наразі належить Баду Джеку.

WBA оцінює боксерів за кількома критеріями, включно з їхнім рекордом, активністю та рівнем суперників. Крім того, для потрапляння до рейтингу WBA спортсмен повинен провести щонайменше два десятираундові бої.

Нагадаємо, поєдинок між Полом та Чавесом-молодшим пройде 28 червня на івенті в Анахаймі,США.