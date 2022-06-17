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«Я жалкую про своє мовчання». Дружина Усика сподівається на повернення Криму до України

У 2014 році росіяни анексували півострів
Бокс Професійний бокс
12:31
«Я жалкую про своє мовчання». Дружина Усика сподівається на повернення Криму до України
Фото: Instagram

Жінка володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Катерина в своєму Instagram зізналася, що сподівається на повернення Україною всіх окупованих територій:

Я вірю, що Україна все поверне. Включаючи Крим. Єдине, про що я жалкую, що мовчала у 2014 році (під час анексії півострову). Дуже жалкую.

Нагадаємо, що український чемпіон має провести наступний поєдинок у серпні.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Катерина Усик Олександр Усик війна

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