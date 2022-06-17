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«Я жалкую про своє мовчання». Дружина Усика сподівається на повернення Криму до України
У 2014 році росіяни анексували півострів
12:31
Фото: Instagram
Жінка володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Катерина в своєму Instagram зізналася, що сподівається на повернення Україною всіх окупованих територій:
Я вірю, що Україна все поверне. Включаючи Крим. Єдине, про що я жалкую, що мовчала у 2014 році (під час анексії півострову). Дуже жалкую.
Нагадаємо, що український чемпіон має провести наступний поєдинок у серпні.
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