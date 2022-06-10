Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа

Українець підходить до поєдинку в статусі чемпіона світу

Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн в інтерв’ю talkSPORT поділився інформацією про переговори, стосовно реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО), котрий зараз тримає у себе пояси WBA, WBO та IBF.

За словами промоутера, офіційного оголошення про бій варто чекати на початку наступного тижня. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії 13 чи 20 серпня.

Також Хірн заявив, що гонорари між бійцями будуть поділені 50 на 50.

Варто відзначити, що в першому поєдинку, за словами Олександра Красюка, поділ гонорару також був порівну.

Наразі Усик лідирує в рейтинзі Р4Р від авторитетного видання.