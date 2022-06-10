Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:20
Змішані єдиноборства. Combate Global 9

Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа

Українець підходить до поєдинку в статусі чемпіона світу
Бокс Професійний бокс
19:52
Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа

Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн в інтерв’ю talkSPORT поділився інформацією про переговори, стосовно реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО), котрий зараз тримає у себе пояси WBA, WBO та IBF.

За словами промоутера, офіційного оголошення про бій варто чекати на початку наступного тижня. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії 13 чи 20 серпня.

Також Хірн заявив, що гонорари між бійцями будуть поділені 50 на 50.

Варто відзначити, що в першому поєдинку, за словами Олександра Красюка, поділ гонорару також був порівну.

Наразі Усик лідирує в рейтинзі Р4Р від авторитетного видання.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Едді Хирн

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Бокс Професійний бокс
19:40
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Бокс Професійний бокс
15:25
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Бокс Професійний бокс
09 червня 10:30
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 червня 09:06
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»
Бокс Професійний бокс
09 червня 08:20
Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Бокс Професійний бокс
08 червня 15:30

Новини: Бокс

Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Професійний бокс
19:52
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Професійний бокс
19:40
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Професійний бокс
18:20
Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»
Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»
Професійний бокс
16:55
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Професійний бокс
15:25
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Професійний бокс
13:43
Легенда боксу – про Усика: «Я майже нічого не знаю про цього малюка»
Легенда боксу – про Усика: «Я майже нічого не знаю про цього малюка»
Професійний бокс
12:47
«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
Професійний бокс
10:39
Лопес влаштував дуель поглядів з 70-річним легендою боксу
Лопес влаштував дуель поглядів з 70-річним легендою боксу
Професійний бокс
10:13
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
18:16
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини