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«Яка можливість». Джошуа відреагував на підписання контракту на реванш з Усиком

Англієць отримає шанс повернути собі пояси
Бокс Професійний бокс
21:41
«Яка можливість». Джошуа відреагував на підписання контракту на реванш з Усиком

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відреагував на підписання контракту на реванш з Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Його слова приводить DAZN:

«Що за подорож американськими гірками – проводити 12-й поспіль бій за пояс чемпіона світу у надважкій вазі.

Я виграв пояс, об’єднав дивізіон, завоював ще один пояс, втратив всі пояси, став дворазовим об’єднаним чемпіоном світу, а тепер – шанс увійти в історію і стати триразовим об’єднаним чемпіоном світу у надважкій вазі. Яка можливість».

Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівські Аравії.

Також на підписання контракту на реванш відреагував Усик.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа

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