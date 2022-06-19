Перша реакція Усика на оголошення реваншу з Джошуа
«Яка можливість». Джошуа відреагував на підписання контракту на реванш з Усиком
Англієць отримає шанс повернути собі пояси
21:41
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відреагував на підписання контракту на реванш з Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Його слова приводить DAZN:
«Що за подорож американськими гірками – проводити 12-й поспіль бій за пояс чемпіона світу у надважкій вазі.
Я виграв пояс, об’єднав дивізіон, завоював ще один пояс, втратив всі пояси, став дворазовим об’єднаним чемпіоном світу, а тепер – шанс увійти в історію і стати триразовим об’єднаним чемпіоном світу у надважкій вазі. Яка можливість».
Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівські Аравії.
Також на підписання контракту на реванш відреагував Усик.
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