Денис Сєдашов

Філіппінський ексчемпіон світу з боксу Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) визнав, що головним жалем у його кар’єрі став поєдинок проти Флойда Мейвезера, який відбувся у 2015 році. Про це він розповів в інтерв’ю Business Insider.

Якби я міг змінити лише одну річ у своїй кар’єрі — це був би саме той бій. Я мав наполягти на його перенесенні після травми плеча, яку отримав у тренувальному таборі. Менні Пак'яо

За словами ексчемпіона, спочатку травма здавалася незначною й не вимагала операції. Однак вже з третього раунду вона почала серйозно заважати. Менні додав, що найбільше шкодує про те, що не відмовився від участі в бою, попри пошкодження.

Нагадаємо, тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Флойд Мейвезер.

Пак’яо назвав п’ятьох найкращих суперників у кар’єрі, але не згадав Мейвезера.