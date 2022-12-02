Якщо не Ф’юрі. Промоутер Усика назвав найскладнішого потенційного суперника для українця

Півтора роки тому бійці могли зайтися на рингу

Фото: Matchroom

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів, з ким може провести поєдинок Олександр Усик (20-0, 13 KO) у разі зриву бою з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).



Якщо з якоїсь причини бій Ф'юрі – Усик не відбудеться. Тайсона Ф'юрі може вдарити блискавка по дорозі в ринг, або Дерек Чісора поб'є його і в нього буде реванш... Які опції у Вуса?

Швидше за все, йому доведеться проводити обов'язкові захисти. Це також причина, через яку ми просимо у WBA та IBF дати нам інтерпретацію системи ротації – хто наступний, якщо Ф'юрі програє, травмується, або бій не зможе пройти. Нам доведеться битися з обов'язковим претендентом, а хто наступний обов'язковий претендент? Дюбуа, Джо Джойс, час якого, до речі, спливає у березні, чи це Хргович? Ось чому ми не маємо уявлення, але ми маємо план Б і В.

З імен, які ви назвали, хто буде найскладнішим поєдинком для Олександра Усика і який бій буде найкращим для Олександра Усика?

Зі спортивної точки зору… Скажімо, нам не потрібно влазити у промоушн, ​​бізнес боксу, гроші тощо. Ми просто аналізуємо бокс, коментуємо. Найлегший бій для Усика – це Філіп Хргович. Це найлегший бій не тільки для Усика, а й для нормального супертяжа. Джо Джойс і Дюбуа… Я б оцінив Джо Джойса як найскладнішого. Дюбуа дуже близький до Джо Джойса, але він ще молодий, і брак досвіду все ще присутній. Можливо, через пару років він буде на вершині, але прямо зараз я оцінив би Джо Джойса найскладнішим. Він мав бій з Усиком у WSB. Це було у надважкій вазі, 5-раундовий бій, складний бій. Джо – справді сильний. Він як бик. Ти можеш його вдарити, але це нічого не змінює. Він, мабуть, буде найскладнішим варіантом.

Ф’юрі погрожує Усику та його команді.