Олег Гончар

28-річний японський боксер найлегшої ваги Шігетоші Котарі (8-2-2, 5 KO) помер 8 серпня в результаті черепно-мозкової травми, отриманої під час титульного бою проти Ямато Хати (17-2-1, 16 KO), повідомило видання World Boxing News.

Котарі та Хата 2 серпня в Токіо боксували за титул OPBF у суперлегкій вазі. Бій пройшов 12 раундів та завершився нічиєю.

Після оголошення результату Котарі втратив свідомість у рингу. Його терміново госпіталізували та діагностували субдуральну гематому.

Боксеру провели екстрену краніотомію, але врятувати його не вдалося. Ямато Хата також отримав травму мозку і був госпіталізований.

Смерть Котарі стала третьою для боксерів у Японії за останні два роки.

Всесвітня боксерська організація (WBO) висловила співчуття.

«Спочивай з миром, Шігетоші Котарі. Воїн у рингу, борець у душі».

Нагадаємо, воротар збірної Єгипту помер після кількох днів коми.