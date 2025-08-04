Павло Василенко

Єгипетський футбол оповитий темрявою після новини про смерть Мохамеда Абу Ель-Наги, більш відомого як Бонга, у віці 36 років. Воротар збірної Єгипту та клубу Ваді Дегла програв битву з серйозним захворюванням печінки після кількох днів у комі.

Бонгу госпіталізували через проблеми з травною системою, які переросли у важку печінкову недостатність та діагноз жовтяниці.

Незважаючи на зусилля лікарів, його стан швидко погіршувався, і врятувати його життя не вдалося.

Єгипетська футбольна асоціація опублікувала емоційну заяву, висловивши глибокий жаль з приводу поразки.

«Ми плачемо за Мохамедом Абу Ель Нага Бонгом, воротарем національної збірної та клубу Ваді Дегла. Нехай Аллах дарує йому милість і приведе його до раю», – заявила асоціація.

Бонга був ключовим гравцем Ваді Дегла минулого сезону, зігравши 29 матчів та допомігши команді повернутися до Єгипетської Прем'єр-ліги після чотирирічної перерви у вищій лізі.

Він також був у складі збірної Єгипту у лютневому відбірковому матчі Кубка африканських націй, підтвердивши свій статус серед найкращих воротарів країни.