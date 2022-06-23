Ярд: «Якщо Джошуа буде йти на Усика, то той не впорається»

Ентоні вважає свого співвітчизника фаворитом бою

Екс-претендент на чемпіонський титул в напівважкій вазі Ентоні Ярд (22-2, 21 КО) в коментарі Fighthype висловився про реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).



«Доля бою визначиться в тактиці Джошуа. Я більше віддаю перевагу Ентоні. Якщо він буде йти на Усика, то той не впорається. У першому бою Джошуа цього не робив, а почав боксувати. Усик подумав: «Ось ти і попався». Олександра не можна перебоксувати. Ентоні досі вчиться, але коли справа доходить до розхитування плечима і ухилень – це Джошуа. Тому вважаю, якщо Ентоні робитиме це в реванші, то достроково переможе».

Нагадаємо, реванш Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Раніше стало відомо, скільки за бій зароблять Усик і Джошуа. Для українця це рекордний гонорар в кар'єрі.



