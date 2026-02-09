Юбенк-молодший може отримати титульний бій від WBC у другій середній вазі
Сулейман назвав британця природженим бійцем категорії та згадав головних претендентів
близько 1 години тому
Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що британський боксер середньої ваги Кріс Юбенк-молодший може розраховувати на шанс поборотися за чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі.
За словами функціонера, Юбенк є «природженим бійцем цієї категорії» та володіє потенціалом світового рівня.
Сулейман підкреслив, що Юбенк занадто довго жертвував вагою, а перехід у другу середню може відкрити для нього нові можливості.
У найближчі тижні WBC планує оцінити ситуацію в дивізіоні та визначити подальші кроки щодо чемпіона Крістіана Мбіллі. Серед можливих претендентів на титульні бої також були названі Канело Альварес, Хайме Мунгія, Лестер Мартінес та Лука Плантіч.
У 2025 році Юбенк-молодший двічі виходив у ринг проти Конора Бенна. У квітні Кріс виграв поєдинок, визнаний «Боєм року», а в листопаді Бенн узяв реванш.