Олег Гончар

Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що британський боксер середньої ваги Кріс Юбенк-молодший може розраховувати на шанс поборотися за чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі.

За словами функціонера, Юбенк є «природженим бійцем цієї категорії» та володіє потенціалом світового рівня.

Сулейман підкреслив, що Юбенк занадто довго жертвував вагою, а перехід у другу середню може відкрити для нього нові можливості.

У найближчі тижні WBC планує оцінити ситуацію в дивізіоні та визначити подальші кроки щодо чемпіона Крістіана Мбіллі. Серед можливих претендентів на титульні бої також були названі Канело Альварес, Хайме Мунгія, Лестер Мартінес та Лука Плантіч.

У 2025 році Юбенк-молодший двічі виходив у ринг проти Конора Бенна. У квітні Кріс виграв поєдинок, визнаний «Боєм року», а в листопаді Бенн узяв реванш.