Володимир Кириченко

Британський проспект Конор Бенн (24-1, 14 KO) переміг свого співвітчизника володаря титулу IBO у середньому дивізіоні Кріса Юбенка-молодшого (35-4, 25 КО).

Згідно з даними Ready to Fight, Бенн завдав лише на один удар більше (431 проти 430) але влучив 82 удари проти 36.

Бенн мав перевагу як за точними силовими (36 проти 17), так і за точними джебами (46 проти 19).

Статистика бою Юбенк – Бенн 2

Загальна кількість ударів (викинуто/донесено): 430/36 – 431/82

Відсоток точних ударів: 8% – 19%

Джеби (викинуто/донесено): 314/19 – 273/46

Відсоток точних джебів: 6% – 17%

Силові удари (викинуто/донесено): 116/17 – 158/36

Відсоток точних силових ударів: 15% – 23%

Удари в голову: 33 – 65

Удари в тулуб: 3 – 16

Нагадаємо, Конор переміг Кріса одностайним рішенням суддів: 119:107, 116:110, 118:108.