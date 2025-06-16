Елліотт Амоако, менеджер британського боксера Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО), для talkSPORT поділився планами свого підопчного на майбутнє.

«Я розмовляв з Крісом, представив йому кількох бійців, і наступним суперником, якого він хоче, є Конор Бенн. Тож ми сядемо за стіл переговорів з хлопцями з журналу Ring і укладемо угоду, якщо це має сенс.

Сподіваємося, Канело переможе Теренса Кроуфорда, ми переможемо Конора Бенна, а потім вони зустрінуться між собою. Ось такі переговори зараз ведуться. Туркі пообіцяв нам це.

Якщо Кріс Юбенк-молодший пройде через це, Юбенк-молодший проти Канело, поїхали. Це те, чого ми хочемо, ми переможемо Конора Бенна, а потім хочемо Канело».