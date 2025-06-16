Юбенка-молодший может провести бій з Канело? Відповів менеджер британця
Не все так просто для Кріса
близько 2 годин тому
Елліотт Амоако, менеджер британського боксера Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО), для talkSPORT поділився планами свого підопчного на майбутнє.
«Я розмовляв з Крісом, представив йому кількох бійців, і наступним суперником, якого він хоче, є Конор Бенн. Тож ми сядемо за стіл переговорів з хлопцями з журналу Ring і укладемо угоду, якщо це має сенс.
Сподіваємося, Канело переможе Теренса Кроуфорда, ми переможемо Конора Бенна, а потім вони зустрінуться між собою. Ось такі переговори зараз ведуться. Туркі пообіцяв нам це.
Якщо Кріс Юбенк-молодший пройде через це, Юбенк-молодший проти Канело, поїхали. Це те, чого ми хочемо, ми переможемо Конора Бенна, а потім хочемо Канело».
Нагадаємо, Юбенк-молодший у квітні переміг Конора Бенна одноголосним рішенням суддів.
Раніше стали відомі можливі місця проведення реваншу Юбенк-молодший – Бенн.