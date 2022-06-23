«Тест на допінг, два мільйони та тампони». Зухвалий блогер Джейк Пол все ж поб’ється з Томмі Ф’юрі
З українцем битися не стане? Батько Ф’юрі вважає, що перемога Джошуа може повернути Тайсона на ринг
Джон впевнений, що Ентоні може перемогти Олександра
15:36
Фото: Sky Sports
Батько чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Джон Ф’юрі в інтерв’ю Pro Boxing Fans висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Я хочу, аби Джошуа досяг успіху. Як на мене, він не показав усього себе, він може бути кращим. Йому лише потрібні правильні люди навколо. У мене завжди буде час для нього. Він зробив декілька шикарних вечорів для нас, ніколи не відмовлявся від поєдинків.
Хто б не був проти Ентоні, поважайте його за те, що він бореться. Так, він програв, та він боксував, чи не так? Віддайте хлопцю належне. Він все ще дуже молодий і я вірю, що його розміри та сила, трохи більше олії та розуму дозволить виграти титули втретє. Хтозна, що буде далі: Можливо, у вас знову буде «Циганський король»! Удачі Ентоні, він класний хлоп’яга.
Нагадаємо, що українець та британець вийшли в ринг за 2 місяці до офіційно дати поєдинку.
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