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З українцем битися не стане? Батько Ф’юрі вважає, що перемога Джошуа може повернути Тайсона на ринг

Джон впевнений, що Ентоні може перемогти Олександра
Бокс Професійний бокс
15:36
З українцем битися не стане? Батько Ф’юрі вважає, що перемога Джошуа може повернути Тайсона на ринг
Фото: Sky Sports

Батько чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Джон Ф’юрі в інтерв’ю Pro Boxing Fans висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Я хочу, аби Джошуа досяг успіху. Як на мене, він не показав усього себе, він може бути кращим. Йому лише потрібні правильні люди навколо. У мене завжди буде час для нього. Він зробив декілька шикарних вечорів для нас, ніколи не відмовлявся від поєдинків.

Хто б не був проти Ентоні, поважайте його за те, що він бореться. Так, він програв, та він боксував, чи не так? Віддайте хлопцю належне. Він все ще дуже молодий і я вірю, що його розміри та сила, трохи більше олії та розуму дозволить виграти титули втретє. Хтозна, що буде далі: Можливо, у вас знову буде «Циганський король»! Удачі Ентоні, він класний хлоп’яга.

Нагадаємо, що українець та британець вийшли в ринг за 2 місяці до офіційно дати поєдинку.

Олег Шумейко-молодший
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Джон Ф'юрі Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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