«Захарєєва та Замотаєва не випустили до фіналів». В ФБУ вважають, що в цьому є російський слід
Збірна України з чотирма бронзами завершила чемпіонат Європи з боксу. Керівник прес-служби ФБУ Павло Добрянський в своєму Facebook заявив, що двох українців відверто засудили:
Маємо медалі на чемпіонаті Європи з боксу. Звичайно, якби не упередженість суддів, гатунок медалей був би іншим.
Судді доклали максимум зусиль, щоб не випустити до фіналів Дмитра Замотаєва та Юрія Захарєєва. Чому так? На мою думку, через те, що спонсорує цей турнір контора «газпром».
Радує те, що попри суддівське свавілля та упередженість рефері, українці піднялися на п’єдестал пошани. Молодці.
Цікаво, що подібна ситуація з суддівством супроводжувала збірну України на жіночому чемпіонаті світу. Думаю, й тоді без прямої команди організаторів викинути нашу збірну з турніру не обійшлося.
Нагадаємо, що Володимир Продівус став правою рукою росіянина умара кремльова в IBA.