Захарєєв здобув першу дострокову перемогу на профі-ринзі
Рефері зупинив бій у четвертому раунді
29 хвилин тому
Український боксер середньої ваги Юрій Захарєєв (2-0, 1 КО) впевнено здобув свою першу дострокову перемогу у професійному боксі.
У поєдинку, який відбувся в київському Палаці спорту в рамках вечора боксу від Top Boxing Generation, Захарєєв здолав словацького боксера Бориса Недбала (2-1, 2 КО).
Рефері зупинив бій у четвертому раунді після серії нокдаунів.
Це друга перемога Захарєєва на профі-ринзі та перший бій, завершений технічним нокаутом.
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