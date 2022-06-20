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Збірна України з боксу виграла загальнокомандний залік на Кубку Акрополя
Підопічні Лоївського завоювали чотири золота і одну бронзу
10:51
Збірна України з боксу / Фото - FacebookЗбірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на Кубку Акрополя, який напередодні завершився Греції.
Українці завоювали чотири золота і одну бронзу.
Чемпіонами турніру стали Бозорбой Матякубов (67 кг), Матвій Ражба (80 кг), Ілля Котляров (86 кг), Олександр Гриців (від 92 кг).
Бронзову медаль турніру завоював Кирило Таран (71 кг).
Раніше сталої відомо, що глава Федерації боксу України Володимир Продівус покинув свою посаду. Новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко.
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