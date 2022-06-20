Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Безстрашний. Художній фільм
11:00
TOTAL COMBAT

Збірна України з боксу виграла загальнокомандний залік на Кубку Акрополя

Підопічні Лоївського завоювали чотири золота і одну бронзу
Бокс Аматорський бокс
10:51
Збірна України з боксу виграла загальнокомандний залік на Кубку Акрополя
Збірна України з боксу / Фото - Facebook
Збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на Кубку Акрополя, який напередодні завершився Греції.

Українці завоювали чотири золота і одну бронзу. 

Чемпіонами турніру стали Бозорбой Матякубов (67 кг), Матвій Ражба (80 кг), Ілля Котляров (86 кг), Олександр Гриців (від 92 кг).

Бронзову медаль турніру завоював Кирило Таран (71 кг).

Раніше сталої відомо, що глава Федерації боксу України Володимир Продівус покинув свою посаду. Новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України (бокс)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Спортивний директор ФБУ: «Розраховували, що на ЧЄ-2022 зможе взяти участь один з кращих боксерів України та світу Хижняк»
Спортивний директор ФБУ: «Розраховували, що на ЧЄ-2022 зможе взяти участь один з кращих боксерів України та світу Хижняк»
Бокс Аматорський бокс
09 червня 16:52
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Бокс Аматорський бокс
01 червня 21:08
«Захарєєва та Замотаєва не випустили до фіналів». В ФБУ вважають, що в цьому є російський слід
«Захарєєва та Замотаєва не випустили до фіналів». В ФБУ вважають, що в цьому є російський слід
Бокс Професійний бокс
31 травня 15:35
Збірна України вперше за 7 років залишилася без золота на чемпіонаті Європи
Збірна України вперше за 7 років залишилася без золота на чемпіонаті Європи
Бокс Аматорський бокс
31 травня 13:25
1
Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022
Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022
Бокс Аматорський бокс
27 травня 22:18
Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022
Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022
Бокс Аматорський бокс
27 травня 16:18

Новини: Бокс

Два екс-суперника Ломаченко проведуть очний поєдинок в кінці літа
Два екс-суперника Ломаченко проведуть очний поєдинок в кінці літа
Професійний бокс
09:21
Красюк: «Другий поєдинок між Усиком і Джошуа буде набагато масштабніше і більш видовищним, ніж перший»
Красюк: «Другий поєдинок між Усиком і Джошуа буде набагато масштабніше і більш видовищним, ніж перший»
Професійний бокс
08:53
«Яка можливість». Джошуа відреагував на підписання контракту на реванш з Усиком
«Яка можливість». Джошуа відреагував на підписання контракту на реванш з Усиком
Професійний бокс
19 червня 21:41
Перша реакція Усика на оголошення реваншу з Джошуа
Перша реакція Усика на оголошення реваншу з Джошуа
Професійний бокс
19 червня 21:26
Епічна назва – для епічного бою. Як назвали другий поєдинок Усика і Джошуа
Епічна назва – для епічного бою. Як назвали другий поєдинок Усика і Джошуа
Професійний бокс
19 червня 20:42
Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком
Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком
Професійний бокс
19 червня 20:28
Офіційно. Усик у реванші з Джошуа вперше в кар’єрі буде битися в Саудівській Аравії
Офіційно. Усик у реванші з Джошуа вперше в кар’єрі буде битися в Саудівській Аравії
Професійний бокс
19 червня 20:14
Непереможний нокаутер впевнений, що новий тренер допоможе Джошуа в реванші з Усиком
Непереможний нокаутер впевнений, що новий тренер допоможе Джошуа в реванші з Усиком
Професійний бокс
19 червня 20:12
В андеркарді поєдинку Руїз – Ортіс будуть битися колишній чемпіон у трьох дивізіонах та Круз
В андеркарді поєдинку Руїз – Ортіс будуть битися колишній чемпіон у трьох дивізіонах та Круз
Професійний бокс
19 червня 19:25
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Всі новини