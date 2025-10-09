Володимир Кириченко

38-річний колишній чемпіон за версією IBF у легкому дивізіоні Річард Коммі (31-5-1, 28 КО) проведе поєдинок проти боксера першої напівсередньої ваги Нахіра Олбрайта (17-2, 7 KO).

Бій відбудеться на шоу 18 жовтня в Barclays Center в Брукліні, Нью-Йорк. Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок Коммі – Олбрайт очолить андеркард вечора боксу Денні Гарсія – Даніель Гонсалес.

В ніч на 1 вересня Коммі виграв у Вільяма Джексона технічним нокаутом у 2-му раунді. Цей поєдинок для Річарда став першим боєм з 25 березня 2023 року.

У червні Олбрайт переміг Келвіна Девіса, брата Кішона Девіса, у поєдинку за титул WBC USA Silver. Після цього поєдинку Олбрайт стверджував, що Кішон та ще один брат Кеон напали на нього.