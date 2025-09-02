Володимир Кириченко

Колишній чемпіон за версією IBF у легкому дивізіоні ганець Річард Коммі (31-5-1, 28 КО) провів свій перший професійний поєдинок з березня 2023 року.

В ніч на 1 вересня під час вечора боксу у Детройті, штат Мічиган, США, він розділив ринг з американським боксером напівсередньої ваги Вільямом Джексоном (13-7-2, 5 КО).

Поєдинок між боксерами завершився перемогою Коммі технічним нокаутом у 2-му раунді.

Richard Commey Scored A 2nd Round TKO Victory



His First Fight Since Losing To Jose Ramirez In March 2023. pic.twitter.com/5GgXmwQwKv — WBC Advocate (@BS12OO) September 1, 2025

Цей поєдинок для Річарда став першим боєм з 25 березня 2023 року, коли ганець нокаутом в 11-му раунді поступився в елімінаторі за титул WBC у першій напівсередній вазі Хосе Раміресу.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Коммі також поступився у поєдинку з Василем Ломаченком одноголосним рішенням суддів.

