Жертва Ломаченка провів свій перший бій за останні 2,5 роки
Ветеран боксу нокаутував суперника у дебюті поєдинку
14 хвилин тому
Колишній чемпіон за версією IBF у легкому дивізіоні ганець Річард Коммі (31-5-1, 28 КО) провів свій перший професійний поєдинок з березня 2023 року.
В ніч на 1 вересня під час вечора боксу у Детройті, штат Мічиган, США, він розділив ринг з американським боксером напівсередньої ваги Вільямом Джексоном (13-7-2, 5 КО).
Поєдинок між боксерами завершився перемогою Коммі технічним нокаутом у 2-му раунді.
Цей поєдинок для Річарда став першим боєм з 25 березня 2023 року, коли ганець нокаутом в 11-му раунді поступився в елімінаторі за титул WBC у першій напівсередній вазі Хосе Раміресу.
Нагадаємо, що у грудні 2021 року Коммі також поступився у поєдинку з Василем Ломаченком одноголосним рішенням суддів.
