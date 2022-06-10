«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні

Влітку має відбутися другий чемпіонський бій

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Колишній чемпіон Тоні Белью вважає, що повернення до більш звичних речей може принести Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) перемогу у реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):



Зміна обстановки дуже піде Джошуа на користь. У нього з'являться свіжі ідеї та інший настрій. Як на мене, головним фактором перед цим боєм буде те, що відбувається у Джошуа у голові. У нього має бути ментальність «знайти та знищити», нічого іншого. Не боксуй із боксером, втягни його в бійку.

Працюй над своїми сильними та слабкими сторонами, використовуй їх як перевагу. Я кажу вам, що цей хлопець – найкращий атлет, якого коли-небудь бачили у надважкій вазі. Він найшвидший, найпотужніший. Якщо поставити його на спринтерський забіг, то на 100-метровій дистанції він знищить будь-якого супертяжа.

Він має певні навички, які привели його до титулу в хевівейте. Не треба відмовлятися від них зараз. Вийди та покажи свої найкращі вміння. Якщо тебе спіткає невдача, то нехай буде так, але ти програєш, знаючи, що зробив усе можливе для перемоги у цьому поєдинку.

Нагадаємо, що бій в черговий раз змістився – цього разу на серпень.