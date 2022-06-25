Ус увійшла в історію України, першою завоювавши медаль Кубка світу в екстремальному слаломі
Українка Вікторія Ус завоювала бронзу Кубку світу – в тому ж місті, де й свою першу медаль
Підійнялась на п’єдестал в байдарці
15:45
Учасниця двох Олімпійських ігор Вікторія Ус завоювала бронзову медаль на етапі Кубку світу в Любляні, Словенія.
Після історичної медалі в екстремальному слаломі українка стала третьою на байдарці в веслувальному слаломі.
Це п’ятий в кар’єрі Ус п’єдестал Кубку світу. Цікаво, що перший також був в Любляні – в 2019 бронза на байдарці.
Результати фіналу:
Наразі Ус йде третьою в загальному заліку цього сезону Кубку світу в веслувальному слаломі на байдарці.
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