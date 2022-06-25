Українка Вікторія Ус завоювала бронзу Кубку світу – в тому ж місті, де й свою першу медаль

Підійнялась на п’єдестал в байдарці

Учасниця двох Олімпійських ігор Вікторія Ус завоювала бронзову медаль на етапі Кубку світу в Любляні, Словенія.

Після історичної медалі в екстремальному слаломі українка стала третьою на байдарці в веслувальному слаломі.

Це п’ятий в кар’єрі Ус п’єдестал Кубку світу. Цікаво, що перший також був в Любляні – в 2019 бронза на байдарці.

Результати фіналу:

Наразі Ус йде третьою в загальному заліку цього сезону Кубку світу в веслувальному слаломі на байдарці.