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Українка Вікторія Ус завоювала бронзу Кубку світу – в тому ж місті, де й свою першу медаль

Підійнялась на п’єдестал в байдарці
Веслувальний слалом
15:45
Українка Вікторія Ус завоювала бронзу Кубку світу – в тому ж місті, де й свою першу медаль

Учасниця двох Олімпійських ігор Вікторія Ус завоювала бронзову медаль на етапі Кубку світу в Любляні, Словенія.

Після історичної медалі в екстремальному слаломі українка стала третьою на байдарці в веслувальному слаломі.

Це п’ятий в кар’єрі Ус п’єдестал Кубку світу. Цікаво, що перший також був в Любляні – в 2019 бронза на байдарці.

Результати фіналу:

Наразі Ус йде третьою в загальному заліку цього сезону Кубку світу в веслувальному слаломі на байдарці.

 

Сергій Лук'яненко
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