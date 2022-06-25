Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное
Артем Четвертак та Павло Борсук стали чемпіонами Європи серед спортсменів до 23-х років
Українські спортсмени показали кращий результат в каное-двійці на дистанції 1000 метрів
Чемпіонат Европы U-23 / Фото - canoe-europe.orgУкраїнці Артем Четвертак та Павло Борсук завоювали золото чемпіонату Європи U-23 в каное-двійці на дистанції 1000 метрів.
Український дует проїхав гонку за 3.33,224 хвилини.
Друге місце зайняла польська пара, бронзу – представники Іспанії.
Відзначимо, що континентальна першість проходить в Белграді (Сербія).
Чемпіонат Європи U-23. Каное-двійка. 1000 метрів. Чоловіки
1. Артем Четвертак/Павло Борсук ( Україна ) – 3,33.224 хвилини
2. Адріан Клос/Граціан Міхалак ( Польша ) + 1.580
3. Пабло Креспо/Джеймі Дуро ( Іспанія ) + 2.530
Напередодні стало відомо, що українська четвірка каноїсток візьме участь в ЧС - 2022.
Коментарі 0