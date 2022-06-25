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Артем Четвертак та Павло Борсук стали чемпіонами Європи серед спортсменів до 23-х років

Українські спортсмени показали кращий результат в каное-двійці на дистанції 1000 метрів
Веслування на байдарках і каное
14:48
Артем Четвертак та Павло Борсук стали чемпіонами Європи серед спортсменів до 23-х років
Чемпіонат Европы U-23 / Фото - canoe-europe.org
Українці Артем Четвертак та Павло Борсук завоювали золото чемпіонату Європи U-23 в каное-двійці на дистанції 1000 метрів.

Український дует проїхав гонку за 3.33,224 хвилини.

Друге місце зайняла польська пара, бронзу – представники Іспанії.

Відзначимо, що континентальна першість проходить в Белграді (Сербія).
Чемпіонат Європи U-23. Каное-двійка. 1000 метрів. Чоловіки

1. Артем Четвертак/Павло Борсук ( Україна ) – 3,33.224 хвилини

2. Адріан Клос/Граціан Міхалак ( Польша ) + 1.580

3. Пабло Креспо/Джеймі Дуро ( Іспанія ) + 2.530


Напередодні стало відомо, що українська четвірка каноїсток візьме участь в ЧС - 2022.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна України з веслування на байдарках і каное

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