Чебан: «Нагороди з чемпіонатів світу та Європи виглядають похмуро в порівнянні з олімпійськими медалями»
Чебан: «Більшість країн Європи йдуть нам на зустріч»
Екс-головний тренер збірної України – про перебування юних спортсменів за кордоном<br>
Юрій Чебан / Фото - ФКУДворазовий олімпійський чемпіон і екс-головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное Юрій Чебан розповів про юних спортсменів, яким він допомагав виїхати за кордон разом з їх родичами.
«Але це не зовсім збори, це продовження тренувань і навчання в безпечному місці. Це стосувалося тільки спортсменів, а саме каноїстів і байдарочників. Оскільки у мене велика комунікація зі спортивним співтовариством, то вони відразу відгукнулися на наш поклик, і ми почали опрацьовувати. логістику по Україні і Європі. Одночасно до нас стали підключатися інші люди».
«В результаті дуже велика частина спортсменів виїхала до Португалії - понад 53. Також наші спортсмени знаходяться у Франції, в італійському Турині, Німеччині, столиці Чехії Празі, Молдові. Частина веслярів знаходяться в Румунії та Болгарії. Дуже багато спортсменів розкидані по різних клубах Польщі. Також, як я чув, вивезенням веслування в безпечне місце займається і федерація».
«Багато часу займає узгодження з європейськими країнами, тому що іноді групі доводиться перекидати з клубу в клуб. Довгий час один клуб не може тягнути на собі оплату за перебування веслярів. Це досить затратно. Але поки нам все йдуть назустріч».
Напередодні стало відомо, що українська четвірка каноїсток візьме участь в ЧС-2022.
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