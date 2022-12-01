Юрій Чебан назвав критику на адресу НОК та Бубки політичним замовленням
Чебан виставив на благодійний аукціон свої олімпійські медалі
Кошти від продажів титулований спортсмен направить на допомогу українському народу
01 грудня 09:19
Юрій Чебан / Фото - ukraine-canoe.orgДворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан виставив всі свої три олімпійські медалі (золото Лондона-2012 та Ріо-2016, а також бронзу Пекіна-2008) на благодійний аукціон.
Кошти від продажів титулований спортсмен направить на допомогу людям, які постраждали під час війни в Україні.
«Це був один з кращих моментів мого життя, який можна порівняти хіба що з народженням моєї дитини. Цей олімпійський фінішний ривок залишив назавжди масштабний спогад у світовій історії і серцях України. До речі, відомий олімпійський човен з Ігор-2016 був спрямований в музей НОК України, а нагороди відправлені на аукціон в США. Пора рухатися далі, я хотів би, щоб ці медалі принесли користь українцям ще раз».
Відзначимо, що медаль виставлена на американському аукціоні SCP Auctions.
Золоті медалісти України на Олімпійських іграх.
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