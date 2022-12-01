Чебан виставив на благодійний аукціон свої олімпійські медалі

Кошти від продажів титулований спортсмен направить на допомогу українському народу

Юрій Чебан / Фото - ukraine-canoe.org

«Це був один з кращих моментів мого життя, який можна порівняти хіба що з народженням моєї дитини. Цей олімпійський фінішний ривок залишив назавжди масштабний спогад у світовій історії і серцях України. До речі, відомий олімпійський човен з Ігор-2016 був спрямований в музей НОК України, а нагороди відправлені на аукціон в США. Пора рухатися далі, я хотів би, щоб ці медалі принесли користь українцям ще раз».

Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каноевиставив всі свої три олімпійські медалі (золото Лондона-2012 та Ріо-2016, а також бронзу Пекіна-2008) на благодійний аукціон.Кошти від продажів титулований спортсмен направить на допомогу людям, які постраждали під час війни в Україні.Відзначимо, що медаль виставлена на американському аукціоні SCP Auctions.