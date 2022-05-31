Бабак виграла етап Кубка світу в Празі
Людмила Бабак: «Є хороші і задовільні результати, але є над чим працювати»
Українська каноїстка – про свій виступ на старті сезону
Людмила Бабак / Фото - FacebookУкраїнська каноїстка Людмила Бабак в Instagram поділилася емоціями після своїх успіхів на старті поточного сезону.
«За 2 тижні я змагалася на всіх дистанціях в жіночому каное-одинаку (є новий рекорд для себе), це 200 м, 500 м, 1000 м, 5000 м, марафон 3,4 км і 15,4 км».
«15.4 км і 3.4 км – перші місця, 5000 м і 1000 м – п'яті місця, 500 м – 13 місце. 200м - вибула в попередньому заїзді».
«Звичайно, є хороші результати і задовільні, але є над чим працювати. Тому, до зустрічі на головних стартах року – чемпіонатах Європи та світу».
Напередодні Бабак виграла етап Кубка світу в Празі на дистанції 3,4 км.
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