Тріумф у Чехії. Лузан вперше за три роки стала чемпіонкою Європи з веслування на каное
Спортсменка здобула довгоочікуване золото
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Лідерка збірної України Людмила Лузан виграла фінал дистанції 500 м серед каное-одиночок в останній день Євро-2025 у Чехії.
За кар'єру Лузан стала вже чотириразовою чемпіонкою Європи. Для України це четверта – і перша золота – медаль Євро-2025.
Раніше 28-річна Лузан здобувала на цьому турнірі срібні медалі у каное-одиночці на 200 м та у каное-двійці разом з Іриною Федорів на 200 м.
Чемпіонат Європи
Каное-одиночка, 500 м
Жінки
1. Людмила Лузан (Україна) – 2.06,807
2. Река Опавскі (Угорщина) – 2.08,793
3. Марія Корбера (Іспанія) – 2.11,004
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