В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера

Він прийшов замість Юрія Чебана

В 2021 році збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала дві медалі на Олімпійських іграх, а також п’ять – на чемпіонаті світу.

Однак з початку 2022 року замість Юрія Чебана головним тренером команди став Ігор Нагаєв. Чебан навіть не претендував на посаду, котру займав раніше, зізнавшись XSPORT, що в Федерації «коїться безлад» і самотужки боротися в такій ситуації він не бачить сенсу, оскільки його «з часом все одно б з’їли», змішали б його ім’я «з гівном».

З початком війни у коментарях на Facebook-сторінці Федерації з веслування на байдарках і каное було багато запитань з приводу того як визначається хто виїжджає на міжнародні збори, а кого Федерація залишає в Україні.

І ось, після виступу нашої команди на етапах Кубку світу в Рачице, Чехія і Познані, Польща, де їй вдалося завоювати 6 (3-2-1) та 6 (2-3-1) медалей відповідно терпець урвався чемпіону світу-2021 в складі байдарки-четвірки на 500 м Івану Семикіну, котрий в складі екіпажу завоював срібло в Чехії та золото в Польщі.

У себе в Facebook він жорстко розкритикував головного тренера збірної України:

«Стояти на найвищій сходинці п'єдесталу, бути дотичним до спортивної місії, прославляти рідну Україну, спостерігати, як прапор України підіймається до небес, відчувати, як перемоги нашої команди змінюють сприйняття України в Європейському суспільстві. Все це було б неможливо без наших захисників! Ми у великому боргу перед ними! До перемоги нашої команди долучились багато людей, за що їм відверта подяка. Також хочу подякувати батькові за те, що виховав мене казати те, що думаю. Я вважаю, що головний тренер України з веслування на байдарках та каное повинен бути компетентним менеджером та ідейним лідером, володіти знаннями у практичних та теоретичних сферах та бути комунікатором спортивного суспільства. Думаю, що на теперішній час головний тренер національної збірної команди України не є ефективним менеджером, не викликає поваги серед спортсменів та тренерів, та не має будь-яких інших переваг. Я думаю, що дії головного тренера України з веслування на байдарках та каное Ігоря Нагаєва не ведуть нашу команду до Олімпійського п’єдесталу Парижа, а тільки деморалізують команду».

Очевидно, що така заява викликала широкий резонанс, тож проєкт «Веслування України» звернувся до Семикіна з проханням роз’яснити ситуацію:

– Поштовхом став пост в пабліку «Гільдія поважних веслярів», в якому відзначалася роль головного тренера збірної України Ігоря Нагаєва в досягненнях команди на етапах Кубку світу в Рачіце і Познані. Мовляв завдяки йому збірна у важких умовах показала високий результат. Були розміщені тільки скріншоти медальних таблиць і фото керманича збірної. Фото збірної не було. Я був обурений таким постом, написав коментар, бо така інформація розходиться з дійсністю, м’яко кажучи. «Не треба вішати лапшу людям на вуха», – так я дослівно висловився.

Потім в групу збірної у вайбері прийшло повідомлення від головного тренера зі списками спортсменів, хто відправляється на чемпіонат світу і інформацію про те, що збори відбудуться в Україні, а саме на Трухановому острові. До того ж у складі були відсутня жіноча байдарка-четвірка, а саме Діана Танько і Наталія Докієнко не включені у склад команди, проте там є байдарка-двійка у складі Інни Клінової (підопічної Ігоря Нагаєва. – проєкт «ВУ») і Іванни Дяченко. Це було дивним, м’яко кажучи.

І тут, як говорять, увірвався терпець, бо багато чого вже накопичилося за період його керівництва, особливо останнім часом. Ми довго терпіли, пробували знайти спільну мову, чекали якоїсь відповіді і поваги, але не дочекалися. Бачили тільки погіршення ситуації. Тому я вирішив діяти більш конкретно. І висловився у фейсбуку стосовно ситуації в збірній.

Які ще вчинки головного тренера привели до такої заяви?

– Щоб далеко не ходити, поговоримо про етапи Кубку світу. По-перше, відзначу, якщо раніше збірна була єдиними цілим, то при Нагаєві команда поділилася на окремі групи, […] збірної як такої немає. Немає команди.

На першому етапі Кубку світу в Рачіце ми головного тренера ще бачили, щоправда якихось привітань ми не почули. Ніякої радості в очах, хоча він сам свого часу успішно виступав саме в байдарці-четвірці.

На етапі в Познані він за півтори дня до завершення залишив місце проведення змагань. Заключний день, а саме в цей день проводилися всі фінали, ми провели без нього, хоча, природно було чимало питань і упродовж змагань, і після їх завершення, коли треба вирішувати питання з транспортуванням човнів. Про те, що головний тренер буде відсутній на місці проведення змагань, ми дізналися у неділю зранку. Про це він не попереджав. Ми були просто в шоці. […]

Інший момент. Наші човни перевозила болгарська конструкція і у людини, яка цим займалася, виникло чимало питань, і вона їх адресувала мені, але у мене, звісно, відповідей не було. Та, взагалі, було чимало оргпитань в заключний день, але головного тренера на місці не було. Останній день – це просто повний хаос. Після нагородження я провів на каналі годин шість, щоб вирішити всі питання.

Ще одне питання. Доставка човнів в Канаду, де, як відомо, відбудеться чемпіонат світу. Ми говоримо головному тренеру, що нам на змаганнях потрібен наш човен, на що отримаємо відповідь: «Там будуть орендні човни, які на 100% будуть хорошої якості». Тобто людина дає гарантії того, в чому не може буде впевнена. У підсумку я особисто зв’язався з представником португальської компанії-виробника човнів […].

Інформацію від тренера ми завжди отримуємо в останній момент, як і в ситуації з першим тренувальним збором перед чемпіонатом світу, який планувався в румунському Снагові, а потім був перенесений в Україну, де, як відомо, йде війна. Інформація про місце проведення зборів мінялась трохи не по п’ять разів на день. Якісь гойдалки. Відпочити повною мірою після 120 днів важкої роботи не вийшло.

Наскільки я розумію, цілком можна було залишитися в Снагові, як планувалося попередньо…

– Саме так. Взагалі, є чимало питань, на які ми так і не отримали відповідей. Наприклад, за чий рахунок ми знаходилися в Румунії: Мінмолодьспорту, чи румунської сторони. Ми бачили, що Нагаєв скорочує кількість людей на базі в Снагові, при цьому чуємо від господарів: «Хлопці, ми нікого не виганяємо. Скільки місць є, стільки можете все використовувати. Ви нас ображаєте, якщо думаєте, що ми вас виганяємо». Не розумію, в чому логіка дій головного тренера. Він не хотів бачити на зборі Олега Боровика, чи Даніїла Харечка, але вони потім взяли медалі на етапах Кубку світу.

Чи спробуєте ще знайти спільну мову з головним тренером збірної України Ігорем Нагаєвим?

– Наскільки я знаю, багато хто в команді не хоче шукати з ним спільну мову. Спроб було чимало. Просто вже терпіння скінчилося. Можливо, є сенс підняти питання про те, щоб ця людина з нами більше не працювала.

Окрім цього Семикін відзначив, що багатьох здивувало рішення Нагаєва не брати на чемпіонат світу, який з 3 по 7 серпня пройде в Канаді, жіночу байдарку-четвірку, адже це олімпійська дисципліна.

Тепер залишається слідкувати за тим, як розвиватимуться події в збірній України з веслування на байдарках та каное. Після минулого сезону здавалося, що цей вид спорту має стати урожайним для нашої країни в Парижі-2024.