Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ 21 тисячу гривень
Валерія Єжова перемогами в шашкам заробляє для перемоги України
13:38
Фото: Facebook Сергія Притули
Чемпіонка світу з шашок у віці до 10 років Валерія Єжова
грою заробляє кошти для ЗСУ.
10-річна шашистка не програла жодної партії і загалом зібрати 21 тисячу гривень, які направила в Фонд Сергія Притули. Цей народ не перемогти!
Віталій Кличко вважає, що Україна цікавить володимира путіна виключно як територія.
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