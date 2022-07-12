Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:40
Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 4. Моторленд (Іспанія)
13:10
Всеcвітні ігри 2022. День 4. Боулінг. Прем’єра

10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ 21 тисячу гривень

Валерія Єжова перемогами в шашкам заробляє для перемоги України
Шахи
13:38
10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ 21 тисячу гривень
Фото: Facebook Сергія Притули

Чемпіонка світу з шашок у віці до 10 років Валерія Єжова грою заробляє кошти для ЗСУ.

10-річна шашистка не програла жодної партії і загалом зібрати 21 тисячу гривень, які направила в Фонд Сергія Притули. Цей народ не перемогти!

Віталій Кличко вважає, що Україна цікавить володимира путіна виключно як територія.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

шашки війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Ще 26 лютого люди їхали з Херсону – тільки доїжджали не всі». Коли по селу почали їздити рашисти, Проценко вирішив ризикнути
«Ще 26 лютого люди їхали з Херсону – тільки доїжджали не всі». Коли по селу почали їздити рашисти, Проценко вирішив ризикнути
Легка атлетика
13:59
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Біатлон
08:13
Цуренко займається придбанням автомобілів, специфічних приладів та важкої техніки для українських військових
Цуренко займається придбанням автомобілів, специфічних приладів та важкої техніки для українських військових
Теніс WTA
11 липня 18:08
Саладуха: «Збитки спортивної інфраструктури через війну 160 мільйонів доларів, та найболючіше втрачати людей – 98 спортсменів загинули…»
Саладуха: «Збитки спортивної інфраструктури через війну 160 мільйонів доларів, та найболючіше втрачати людей – 98 спортсменів загинули…»
Легка атлетика
11 липня 17:06
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Мільйони доларів. Гутцайт назвав суму збитків після обстрілів спортивної інфраструктури в Чернігові
Мільйони доларів. Гутцайт назвав суму збитків після обстрілів спортивної інфраструктури в Чернігові
Olympics
09 липня 14:32

Новини: Шахи

10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ 21 тисячу гривень
10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ 21 тисячу гривень
13:38
Відомий склад збірної України на Олімпіаду-2022
Відомий склад збірної України на Олімпіаду-2022
06 липня 10:43
Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону
Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону
03 липня 21:55
Турнір Претенденток пройде в новому форматі – сестри Музичук можуть зустрітися з росіянками тільки у фіналі
Турнір Претенденток пройде в новому форматі – сестри Музичук можуть зустрітися з росіянками тільки у фіналі
30 червня 21:11
Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
09 червня 17:50
﻿росіянам до кінця року дозволено виступати під прапором FIDE
﻿росіянам до кінця року дозволено виступати під прапором FIDE
15 травня 14:58
Каспаров: «FIDE контролюється ФСБ»
Каспаров: «FIDE контролюється ФСБ»
08 травня 19:55
Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни
Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни
07 травня 17:14
Карлсена перемогли двічі. Україна перемогла Норвегію в матчі на підтримку постраждалих від нападу росії
Карлсена перемогли двічі. Україна перемогла Норвегію в матчі на підтримку постраждалих від нападу росії
24 квітня 13:15
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Всі новини