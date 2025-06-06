Олег Гончар

Українська шахістка Анна Музичук стала тріумфаторкою Norway Chess Women 2025 у Ставангері, підтвердивши свій клас на одному з найпрестижніших жіночих турнірів.

Після 10 турів Анна набрала 16,5 очок й опередила всіх суперниць.

Цей успіх став третім тріумфом Музичук у 2025 році після перемог на двох етапах Гран-прі FIDE. В рейтингу ЕЛО вона піднялась із дев'ятого на п'яте місце у світі.

Українка виступить у липні на Кубку світу, в вересні у Великій Швейцарці.

Нагадаємо, раніше Музичук обіграла п'ятиразову чемпіонку світу.