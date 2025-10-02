FIDE оновила рейтинг серед жінок: Музичук опустилася на три позиції
Хоу Іфань залишається лідеркою
21 хвилину тому
Міжнародна федерація шахів (FIDE) оприлюднила оновлений рейтинг серед жінок, де українська гросмейстер Анна Музичук опустилася з п’ятого на восьме місце.Анна Музичу
Лідерство утримує китаянка Хоу Іфань, на другій позиції розташувалася Чжу Цзінер, а третю сходинку займає ще одна представниця Китаю – Лей Тінцзе.
Оновлення рейтингу відбувається щомісяця і враховує результати останніх змагань.
Жіночий рейтинг FIDE:
1. Хоу Іфань (Китай) – 2617
2. Чжу Цзінер (Китай) – 2569
3. Лей Тінцзе (Китай) – 2566
4. Цзюй Веньцзюнь (Китай) – 2564
5. Александра Горячкіна – 2541
6. Хампі Конеру (Індія) – 2535
7. Тань Чжун’ї (Китай) – 2532
8. Анна Музичук (Україна) – 2525
9. Катерина Лагно – 2517
10. Бібісара Асаубаєва (Казахстан) – 2513
