Олег Гончар

На жіночому Кубку світу з шахів-2025 у грузинському місті Батумі українські шахістки Марія Музичук і Юлія Осьмак припинили боротьбу.

На стадії 1/8 фіналу обидві шахістки поступилися своїм суперницям із однаковим рахунком 0,5:1,5 за підсумками двох партій.

Музичук, яка раніше була претенденткою на звання чемпіонки світу, зустрічалася з грузинкою Наною Дзагнідзе. У першій партії, граючи білими фігурами, українка завершила гру внічию, але в другій, чорними, зазнала поразки.

Осьмак протистояла ексчемпіонці світу китаянці Тань Чжун'ї. У першій партії Тань, граючи білими, перемогла Осьмак, а в другій українка зуміла зіграти внічию, граючи білими проти чорних фігур суперниці.

Нагадаємо, раніше Анна Музичук виграла престижний турнір в Норвегії. Анну потім нагородили разом з Магнусом Карлсеном.