Олег Гончар

Міжнародна федерація шахів (FIDE) подала скаргу до Комісії з етики та дисципліни (EDC) на ексчемпіона світу Володимира Крамника. Про це йдеться в заяві на сайті організації.

Звернення стосується публічних звинувачень Крамника в шахрайстві на онлайн-турнірах проти гросмейстерів Даніеля Народицького та Давида Навари, що тривали два роки.

«Звернення з’явилося через занепокоєння шахової спільноти після неодноразових публічних звинувачень, які Володимир Крамник висував на адресу гросмейстерів Даніеля Народицького та Давида Навари. Його було подано після розгляду справи Радою керівництва FIDE.

У документі описано поведінку, що тривала близько двох років, наведено низку публічних заяв і матеріалів, які FIDE розцінює як можливі порушення, пов’язані з переслідуванням і приниженням гідності. До звернення також долучено свідчення та інформацію, надані Давидом Наварою та представниками оточення Даніеля Народицького.

Тепер ці питання розглядатимуться згідно з процедурами Комісії з етики та дисципліни (EDC). FIDE ухвалила це рішення, щоб усі заяви та докази були перевірені незалежним дисциплінарним органом, а процес проходив чесно й з повагою до всіх сторін».

Голова EDC Йоландер Персо пояснив, що після перевірки скарги голова визначає звинувачення, повідомляє сторони. Крамник має три тижні на відповідь, а потім колегія обговорює закрито та виносить рішення.

Скарга з’явилася після смерті 29-річного Народицького в жовтні 2025-го — FIDE відкрила провадження. Американця Крамник звинуватив в шахрайстві торік. Народицький заперечував, але в останньому стримінгу виглядав виснаженим. Навара, з аутизмом, скаржився на переслідування, аж до думок про самогубство.