Карлсен вважає, що росіянин Крамник міг наблизити смерть Народицького
Норвезький чемпіон засудив дії росіянина
близько 1 години тому
Чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен прокоментував смерть американського гросмейстера Деніела Народицького та роль у цьому росіянина Володимира Крамника, який звинувачував померлого в онлайн-читерстві. Про це Карлсен розповів у подкасті Take Take Take.
Норвежець згадав давні проблеми з Крамником, але визнав його внесок у боротьбу з читерством, хоча не погоджувався зі статистикою. Однак дії росіянина щодо Народицького Карлсен назвав жорстоким переслідуванням, яке ніхто не сприймав серйозно.
Карлсен шкодує, що не підтримав Народицького публічно, і вважає наслідки очевидними – шахіст опинився в тяжкому стані.
Карлсен підкреслив, що це величезна втрата для шахової спільноти, оскільки Народицький був цінним і шанованим членом шахової спільноти.
Поділитись