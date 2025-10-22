Олег Гончар

Чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен прокоментував смерть американського гросмейстера Деніела Народицького та роль у цьому росіянина Володимира Крамника, який звинувачував померлого в онлайн-читерстві. Про це Карлсен розповів у подкасті Take Take Take.

Норвежець згадав давні проблеми з Крамником, але визнав його внесок у боротьбу з читерством, хоча не погоджувався зі статистикою. Однак дії росіянина щодо Народицького Карлсен назвав жорстоким переслідуванням, яке ніхто не сприймав серйозно.

Карлсен шкодує, що не підтримав Народицького публічно, і вважає наслідки очевидними – шахіст опинився в тяжкому стані.

Карлсен підкреслив, що це величезна втрата для шахової спільноти, оскільки Народицький був цінним і шанованим членом шахової спільноти.