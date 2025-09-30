Олег Гончар

Президент Міжнародної шахової федерації (FIDE) Аркадій Дворкович повідомив росЗМІ, що питання участі росіян у чоловічих турнірах буде розглянуте на Генеральній асамблеї в грудні.

Дворкович заявив, що наступного року відбудеться шахова Олімпіада, тому FIDE стежить за ситуацією в МОК та інших федераціях, зокрема після рішення МПК про відновлення членства паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Дворкович підкреслив, що федерація не може ігнорувати рекомендації міжнародних організацій, оскільки національні федерації залежать від олімпійських комітетів.

«Ми намагаємося зберегти мир і єдність у нашій шаховій родині, щоб грали всі, щоб не було розколу». Аркадій Дворкович

У січні 2025 року FIDE допустила юнацькі та паралімпійські команди РФ до змагань у нейтральному статусі. У липні жіночу збірну Росії дозволили на чемпіонат світу під прапором FIDE.