Росіянок допустили до командного чемпіонату світу з шахів
Спортсменки з країни-терористки зожуть взяти участь у нейтральному статусі
близько 7 годин тому
Міжнародна федерація шахів (FIDE) дозволила російській жіночій команді взяти участь у командному чемпіонаті світу з шахів. Водночас спортсменки виступатимуть у нейтральному статусі – без національної символіки, під прапором FIDE. Повідомляє пресслужба організації.
Допуск можливий лише за умови отримання так званого листа-незаперечення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
У FIDE зазначили, що ухвалили таке рішення на основі попереднього прецеденту — коли участь у змаганнях дозволили нейтральним командам із вразливих груп: молодіжним складам та гравцям з інвалідністю.
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