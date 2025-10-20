Помер американський гросмейстер Деніел Народицький
Йому було 29 років
23 хвилини тому
19 жовтня, не стало американського шахового гросмейстера і відомого коментатора Деніела Народицького.
Померлому було лише 29 років. Новину оприлюднив Charlotte Chess Center, де гравець базувався, а Chess.com підтвердив інформацію з кількох джерел.
Народицький став гросмейстером у 18 років – у 2013 році. Його пік рейтингу припав на 2017 рік – 2647 пунктів. Останніми роками він поєднував турнірну кар'єру з контентом: на Twitch мав 340 тисяч підписників, на YouTube – 482 тисячі.
