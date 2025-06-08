Олег Гончар

Анна Музичук і Магнус Карлсен стали тріумфаторами Norway Chess 2025 у Ставангері.

На церемонії нагородження пара переможців стояла разом.

Музичук виграла жіночий турнір, набравши 16,5 очка без поразок у класиці (2 перемоги, 8 нічиїх, 5 перемог в армагеддоні). У 10-му турі вона зіграла внічию з Вайшалі, випередивши Лей Тінцзе (16 очок). Це її третя перемога у 2025 році, що підняло її на 5-те місце в рейтингу ЕЛО.

Карлсен здобув 7-й титул Norway Chess (16 очок), обійшовши Каруану (15,5) і Гукеша (14,5). У фіналі він уникнув поразки від Ерігайсі.