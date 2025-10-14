Чоловіча збірна України – чемпіон Європи з шахів
Жіноча національна команда виборола срібло
19 хвилин тому
Чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи, а жіноча команда виборола срібні нагороди. Змагання пройшли у Батумі (Грузія).
Золотий склад чоловічої команди: Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Ігор Коваленко та Ігор Самуненков.
Для жіночої збірної цей успіх став історичним — після трьох поспіль четвертих місць українки нарешті зійшли на п’єдестал. У складі команди виступали Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталя Жукова та Божена Піддубна.
Протягом усього турніру українки не програли жодного матчу.
FIDE анулювала титул гросмейстера колишньому українцю Шевченку.
